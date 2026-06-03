В конце апреля Дмитриев заявил, что Великобританию и ЕС ждут семь волн кризиса, включая дефицит авиационного топлива, затем кризис на рынке нефти, газа и топлива в целом. Позже, в 20-х числах мая, Дмитриев предупредил о неминуемом энергетическом кризисе в Великобритании и ЕС.