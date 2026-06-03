«И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около €3 трлн. Они фактически приводят свою экономику к коллапсу», — сказал Дмитриев в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Он сообщил, что на форуме российские представители встретятся с членами немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая «выступает за восстановление “Северных потоков”, которая выступает за восстановление партнерства с Россией».
В конце апреля Дмитриев заявил, что Великобританию и ЕС ждут семь волн кризиса, включая дефицит авиационного топлива, затем кризис на рынке нефти, газа и топлива в целом. Позже, в 20-х числах мая, Дмитриев предупредил о неминуемом энергетическом кризисе в Великобритании и ЕС.