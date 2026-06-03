Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев оценил потери Европы из-за отказа от нефти из России в €3 трлн

Отказываясь от российской нефти Европа уже потеряла около €3 трлн, состояние ее экономики продолжает ухудшаться, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около €3 трлн. Они фактически приводят свою экономику к коллапсу», — сказал Дмитриев в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он сообщил, что на форуме российские представители встретятся с членами немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая «выступает за восстановление “Северных потоков”, которая выступает за восстановление партнерства с Россией».

В конце апреля Дмитриев заявил, что Великобританию и ЕС ждут семь волн кризиса, включая дефицит авиационного топлива, затем кризис на рынке нефти, газа и топлива в целом. Позже, в 20-х числах мая, Дмитриев предупредил о неминуемом энергетическом кризисе в Великобритании и ЕС.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше