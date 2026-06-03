В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

Среди ключевых мероприятий — деловые форумы ШОС и БРИКС, на повестке региональное и отраслевое сотрудничество, малый бизнес, искусственный интеллект, креативная экономика и технологии для жизни. Само пространство форума — город будущего: роботы, говорящие деревья, новинки автопрома (AURUS и новая «Волга»), разработки в области медицины, науки и ИИ.
Как отметил корреспондент РЕН ТВ Максим Облендер, в павильонах можно увидеть волшебный лес с героями русских сказок и молодильными яблочками, панно из 120 тыс. живых хризантем и гвоздик, выращенных в России, а также современное прочтение русской классики. Размеры павильонов соизмеримы с шестью Красными площадями.
Пока ожидают официальное открытие, неофициально старт форуму дала церемония высадки лиственной аллеи в Михайловском сквере Санкт-Петербурга.
«89 деревьев, они говорят о всей нашей стране, о всей нашей взаимосвязи, будто бы корневая структура деревьев объединяет всех нас, все наши семьи, детей и внуков. Сегодня самое важное, что с нами со смыслом находятся ветераны специальной военной операции. Мы очень рады, что они присоединились к нашему большому событию», — объяснил председатель фонда «Живое наследие» Константин Майор на церемонии высадки аллеи.
Это событие транслировалось на медиафасадах холдинга Maer по всей стране. Всего в дни форума в городе появятся 89 новых деревьев по числу регионов России. Фонд «Живое наследие» и Росконгресс в год единства России высадили 20 дубов и лип.
Впервые за пять лет гостям не надо сдавать тесты на COVID, их попросят только от посетителей пленарной сессии. Официально в Санкт-Петербург прилетят делегаты из США, стран Евросоюза (Германии, Австрии, Франции) и Великобритании, что подчеркивает готовность к культурному обмену. Почетный статус страны-гостя у Саудовской Аравии — в 2026 году Москва и Эр-Рияд отмечают столетие торговых отношений, а товарооборот за последние пять лет вырос в два раза.
Чрезвычайный и полномочный посол республики Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил, что надеется построить партнерские отношения и расширить связи с российскими компаниями и организациями. Генеральный директор ACIC-VGU Гаурав Шарма отметил, что его привлекают сессии, посвященные странам БРИКС и энергетическому сектору.
Губернатор города Александр Беглов накануне сообщил, что Санкт-Петербург представит на ПМЭФ свой промышленный потенциал и инвестиционные возможности на одном из самых обширных стендов. Отмечалось, что экспозицию разделят на несколько тематических секторов. В зоне морских технологий разместят модели контейнерного судна проекта «Римский-Корсаков», а также безэкипажные катера «Бриз» и «Оркан».