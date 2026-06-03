В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

Впервые за пять лет гостям не надо сдавать тесты на COVID, их попросят только от посетителей пленарной сессии. Официально в Санкт-Петербург прилетят делегаты из США, стран Евросоюза (Германии, Австрии, Франции) и Великобритании, что подчеркивает готовность к культурному обмену. Почетный статус страны-гостя у Саудовской Аравии — в 2026 году Москва и Эр-Рияд отмечают столетие торговых отношений, а товарооборот за последние пять лет вырос в два раза.