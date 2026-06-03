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Стало известно, сколько будет стоить обед на ПМЭФ-2026

РИА Новости: пообедать на ПМЭФ-2026 можно за 7,9 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане «Форум» обойдется гостям и участниками ПМЭФ-2026 в 7 тысяч 900 рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Ресторан «Форум» предлагает посетителям на выбор холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки.

В меню можно найти следующие закуски: карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем шеф-посола и сливочным соусом, рукола с сочной грушей и муссом из кешью.

На выбор также представлены первые блюда: крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем, томленые щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной.

Ресторан предлагает на выбор также четыре горячих блюда. Среди них филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами.

В качестве десерта в заведении можно отведать традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Напитки на выбор — морс, чай и кофе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.