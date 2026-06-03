Стало известно, сколько будет стоить обед на ПМЭФ-2026

Ресторан предлагает на выбор также четыре горячих блюда. Среди них филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами.