Движение ограничат на двух участках дороги в Нижнем Новгороде с 3 июня

С 3 июня в Нижнем Новгороде вводятся ограничения движения транспорта на двух участках города. Об этом сообщили в администрации города.
На улице Студенческой (в районе дома № 13) ограничение действует с 3 июня до завершения строительно‑монтажных работ на инженерных сетях — ориентировочно до 16 июня. Проезжая часть будет сужена: для движения сохранят по одной полосе в каждом направлении.
На перекрёстке улиц Чкалова и Октябрьской Революции ограничения введены с 3 июня 2026 года из‑за замены трамвайных путей. Прямой проезд перекрёстка по улице Октябрьской Революции в направлении улицы Обухова временно закрыт, при этом в остальных направлениях движение сохраняется, однако проезжая часть будет сужена.
Автомобилисты могут ознакомиться со схемой изменённого движения и должны учитывать действующие ограничения, ориентируясь на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста стартует в Нижнем Новгороде с 3 июня. На участке также будет сужена проезжая часть.