Движение ограничат на двух участках дороги в Нижнем Новгороде с 3 июня

На улице Студенческой (в районе дома № 13) ограничение действует с 3 июня до завершения строительно‑монтажных работ на инженерных сетях — ориентировочно до 16 июня. Проезжая часть будет сужена: для движения сохранят по одной полосе в каждом направлении.