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«Росатом» на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. «Росатом» представил на полях ПМЭФ современную интеллектуальную систему скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека, способную оценить состояние состава тела, нервной системы, а также сосудов и сердца, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Время обследования занимает всего семь минут: за это время система оценивает состояние состава тела пациента, нервную систему, состояние сосудов и сердца, а также позвоночника. Кроме того, после обследования, система скрининговой экспресс-диагностики здоровья человека «МС-про» сама выстраивает рекомендации по питанию для пациента.

Как рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук Екатерина Чернихова, данная система уже активно используется в поликлиниках по всей России. При этом она отметила, что для работы с ней у врача должна быть необходимая подготовка.

«Система дает врачу понимание, на какие ключевые точки в организме человека ему необходимо обратить внимание и обследовать. Например, если мы видим, что у человека проблемы с позвоночником, то, соответственно, пациент будет направлен к неврологу. Если мы видим у человека повышенный стресс головного мозга — это показывает нам, что у человека могут быть проблемы с давлением», — сказала она.

«МС-Про» полностью состоит из отечественных комплектующих, отметила Чернихова.