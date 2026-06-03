«Росатом» на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья

«Система дает врачу понимание, на какие ключевые точки в организме человека ему необходимо обратить внимание и обследовать. Например, если мы видим, что у человека проблемы с позвоночником, то, соответственно, пациент будет направлен к неврологу. Если мы видим у человека повышенный стресс головного мозга — это показывает нам, что у человека могут быть проблемы с давлением», — сказала она.