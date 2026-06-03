Глава AmCham указал на сохранение работы в России большинства компаний из США

«Американский бизнес в РФ, работаем много лет. Большинство остались и работают здесь успешно — фарма, например, и другие», — приводит его слова ТАСС.
Глава AmCham уточнил, что на фоне ухода ряда крупных брендов многие решили, что российский рынок покинули все зарубежные компании, однако это не соответствует действительности. По словам Эйджи, после завершения конфликта многие американские компании вернутся на территорию страны.
Президент Эстонии Алар Карис 6 мая отметил, что многие европейские компании ожидают окончания конфликта на Украине, чтобы возобновить работу на рынке России. Также он подчеркнул, что многие европейские компании внимательно следят за развитием ситуации и часть бизнеса рассматривает сценарий возможного возвращения на российский рынок.