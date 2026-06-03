В Волгограде готовится протест против платных парковок

Волгоградцев приглашают голосовать против платных парковок в соцсетях. Организаторы протеста призывают жителей города быть активнее, принять участие в общественных слушаниях по поводу размещения сети таких остановочных мест в Ворошиловском районе и не дать возможности чиновникам воплотить свою инициативу в жизнь.
Недовольные граждане поясняют: своими действиями местные власти нарушают несколько федеральных законов. В частности, заменяя бесплатные парковки на платные, автомобилистам не предоставляют альтернативные варианты. А размещение платных парковок у жилых домов нарушает права жителей на использование придомовых территорий. Наконец, при размещении платной парковки на полосе движения, нарушаются правила ПДД и затрудняется движение, что приводит к авариям, цитирует автора инициативы v1.ru.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что с 16 июня на 11 улицах Волгограда парковка станет платной. В случае неоплаты к автовладельцам будут применять штрафные санкции.