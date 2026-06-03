Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург

«Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений восемь стали доступны в прошлом году. Среди них — узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум. В 2026 году к ним добавилась Касабланка (Марокко)», — перечислил губернатор.