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Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург чаще всего посещают туристы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции, Индии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

«Среди стран ближнего зарубежья чаще других к нам едут гости из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, среди стран дальнего зарубежья традиционно выделяются Китай, Иран, Турция, Индия», — сказал он.

По словам Беглова, главный резерв в туризме для Северной столицы — арабские страны, Китай, Юго-Восточная Азия.

«Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений восемь стали доступны в прошлом году. Среди них — узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум. В 2026 году к ним добавилась Касабланка (Марокко)», — перечислил губернатор.

Он отметил, что в 2025 году пассажиропоток на международных направлениях аэропорта «Пулково» вырос до 4,9 миллиона человек из 20,7 миллиона перевезенных за год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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