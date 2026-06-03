Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург

«Среди стран ближнего зарубежья чаще других к нам едут гости из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, среди стран дальнего зарубежья традиционно выделяются Китай, Иран, Турция, Индия», — сказал он.
По словам Беглова, главный резерв в туризме для Северной столицы — арабские страны, Китай, Юго-Восточная Азия.
«Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений восемь стали доступны в прошлом году. Среди них — узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум. В 2026 году к ним добавилась Касабланка (Марокко)», — перечислил губернатор.
Он отметил, что в 2025 году пассажиропоток на международных направлениях аэропорта «Пулково» вырос до 4,9 миллиона человек из 20,7 миллиона перевезенных за год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.