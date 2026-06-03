Кассационный суд подтвердил законность сноса самостроев на Мацесте в Сочи

Судебные разбирательства вокруг земельного участка продолжались более пяти лет. Застройщик возвел здесь коттеджи, а также провел несогласованную реконструкцию старого здания, переделав его в комплекс апартаментов. При этом никаких разрешений на строительство на данном участке выдано не было.