Кассационный суд подтвердил законность сноса самостроев на Мацесте в Сочи

Администрация Сочи выиграла многолетний судебный спор с недобросовестным застройщиком. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность требований городских властей о сносе самовольных построек на улице Аллея Челтенхема в микрорайоне Мацеста.
Судебные разбирательства вокруг земельного участка продолжались более пяти лет. Застройщик возвел здесь коттеджи, а также провел несогласованную реконструкцию старого здания, переделав его в комплекс апартаментов. При этом никаких разрешений на строительство на данном участке выдано не было.
Кассационная инстанция оставила без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которые признали все эти объекты самостроем и обязали снести их.
«Спор с застройщиком по вопросу сноса самовольных объектов завершился в пользу городских властей. Требования о признании самовольными и коттеджей на данном участке, и реконструкции старого здания под комплекс апартаментов признаны полностью законными», — прокомментировал и.о. директора правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко.
Согласно Генеральному плану развития Сочи, данный участок относится к рекреационной зоне для размещения объектов общего пользования, парков, гостиничного обслуживания, спортивно-оздоровительных лагерей, общепита и коммунальной инфраструктуры.