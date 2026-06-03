Глава AmCham: США подали хороший сигнал намерений Трампа улучшить отношения с РФ

Он отметил, что Кук любит и знает Россию. «Он очень хорошо знает Россию, он здесь много раз уже был. Он очень любит Россию. Поэтому он очень знает Питер, хорошо и много людей уже знают его тоже. Поэтому, как он сказал вчера, он чувствует, что как будто возвращался домой», — сказал Эйджи.