Глава AmCham: США подали хороший сигнал намерений Трампа улучшить отношения с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Приезд на ПМЭФ председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кука — младшего — это хороший сигнал о намерениях президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией, сообщил журналистам в кулуарах форума глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.
«Как я видел, президент Трамп действительно хочет улучшить отношения с Россией. То, что господин Кук приехал — это очень хороший сигнал», — сказал Эйджи.
По его словам, американский бизнес, который работает с РФ, приветствует приезд чиновника из США.
«Мы очень рады, что господин Кук приехал в Россию, что он здесь. Вчера я был с ним в монастыре, где он вручил икону и получил в ответ другую икону для Вашингтона. Мы видим, что есть такие попытки, что есть желание улучшить отношения», — добавил он.
В то же время Эйджи уточнил, что речь пока не идет о визите официальной делегации властей США.
«Я бы не сказал, что это официальная делегация. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, может ли он сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо. Но не могу сказать, что это делегация», — пояснил Эйджи.
Он отметил, что Кук любит и знает Россию. «Он очень хорошо знает Россию, он здесь много раз уже был. Он очень любит Россию. Поэтому он очень знает Питер, хорошо и много людей уже знают его тоже. Поэтому, как он сказал вчера, он чувствует, что как будто возвращался домой», — сказал Эйджи.