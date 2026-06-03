Погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 9,9% в мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, погрузка на Красноярской железной дороге в мае 2026 года составила 6,5 млн тонн, что на 9,9% превышает результат мая прошлого года.
Погрузка за январь — май 2026 года составила 33,6 млн тонн, что соответствует результату аналогичного периода 2025 года.
За январь — май на Красноярской железной дороге погружено:
— каменного угля — 24,5 млн тонн (на уровне аналогичного периода 2025 года);
— нефти и нефтепродуктов — 2,7 млн (+22,1%);
— руды цветной и серного сырья — 2 млн тонн (-7%);
— зерна — 694,4 тыс. тонн (+48,9%);
— строительных грузов — 425,2 тыс. тонн (+27,3%).
Погрузка грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 1 млн тонн.
Грузооборот за январь — май 2026 года составил 62,3 млрд тарифных тонно-км (+1,8% к аналогичному периоду 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 72,3 млрд тонно-км (+0,7%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей.