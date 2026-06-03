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Фермер, осужденный за рабский труд, выплатил компенсации пострадавшим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии фермер, которого ранее осудили за использование рабского труда, выплатил компенсации четырем пострадавшим. Общая сумма составила 900 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии фермер, которого ранее осудили за использование рабского труда, выплатил компенсации четырем пострадавшим. Общая сумма составила 900 тысяч рублей.

По данным следствия, с 2018 по 2023 год глава фермерского хозяйства в Усть-Абаканском районе заставлял работать троих мужчин и женщину. Всем им обещали зарплату, но денег они так и не получили, пишет газета «Хакасия».

Следователи установили, что людей удерживали на территории хозяйства против их воли. У них забирали документы, заставляли работать до 16 часов в сутки, а за неповиновение избивали и закрывали в погребе. Попытки сбежать не удавались — фермер возвращал работников обратно.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда.

После этого судебные приставы арестовали счета должника и запретили сделки с его имуществом — земельными участками, жильем и автомобилями.

В итоге фермер перечислил всю сумму пострадавшим в установленный срок. 16+