Фермер, осужденный за рабский труд, выплатил компенсации пострадавшим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии фермер, которого ранее осудили за использование рабского труда, выплатил компенсации четырем пострадавшим. Общая сумма составила 900 тысяч рублей.
По данным следствия, с 2018 по 2023 год глава фермерского хозяйства в Усть-Абаканском районе заставлял работать троих мужчин и женщину. Всем им обещали зарплату, но денег они так и не получили, пишет газета «Хакасия».
Следователи установили, что людей удерживали на территории хозяйства против их воли. У них забирали документы, заставляли работать до 16 часов в сутки, а за неповиновение избивали и закрывали в погребе. Попытки сбежать не удавались — фермер возвращал работников обратно.
Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда.
После этого судебные приставы арестовали счета должника и запретили сделки с его имуществом — земельными участками, жильем и автомобилями.
В итоге фермер перечислил всю сумму пострадавшим в установленный срок. 16+