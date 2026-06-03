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Робот-балерина встречает гостей на ПМЭФ-2026

Парочка андроидов посылает толпе воздушные поцелуи.

Источник: Комсомольская правда

Нарядная пара роботов встречает гостей Петербургского международного экономического форума на площадке «Экспофорума». Как рассказывает корреспондент «КП-Петербург», андроиды наряжены в строгий смокинг и балетную пачку.

— Один из них — женский робот в образе миниатюрной танцовщицы. Через ее плечо перекинута модная дамская сумочка. Ее спутник выглядит строже — он одет в черный мужской костюм, — передает журналист.

Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает. Они посылают толпе воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что «ищут счастья».

С прессой роботы общаются настороженно. Они не стесняются камер, но признаются, что боятся неожиданных вопросов журналистов. Свои вопросы представители СМИ просят заранее согласовывать с охраной — на всякий случай.