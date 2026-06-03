В Алматы построят 11 современных канатных дорог для нового курорта

В ходе заседания был заслушан отчет главного исполнительного директора Kazakh Tourism Development Ltd. Ержана Еркинбаева о текущем статусе проекта.
По итогам рассмотрения принято решение о переходе проекта от подготовительного этапа к практической стадии реализации.
Для строительства выбраны международные компании.
В рамках открытых конкурсов определены ведущие международные подрядчики для проектирования и строительства ключевых объектов будущего горнолыжного курорта.
Особое внимание уделено созданию современной транспортной инфраструктуры.
Для выполнения комплекса работ по строительству канатных дорог был проведен международный конкурс среди профильных производителей.
Независимое сопровождение процедуры обеспечивали международные консультанты:
PGI Hill International DCSA.
Французская POMA построит 11 канатных дорог.
Победителем конкурса стала французская компания POMA — один из мировых лидеров в сфере проектирования, производства и эксплуатации канатных систем.
Компания работает с 1936 года и реализовала около 8 тысяч проектов в 90 странах мира.
В рамках проекта Almaty Superski предусмотрено строительство 11 современных канатных дорог различных типов:
гондольные дороги системы 3S 10-местные гондольные подъемники кресельные канатные дороги.
Отмечается, что технологии компании широко используются на крупнейших горнолыжных курортах мира и соответствуют международным требованиям безопасности и экологической устойчивости.
В проекте используют технологии из Канады.
Архитектурная концепция курорта разработана международным бюро Foster + Partners.
Одним из ключевых элементов проекта станут современные деревянные конструкции.
Для проектирования и производства таких решений выбрана канадская компания StructureCraft, которая специализируется на инженерных конструкциях из массивной древесины и имеет опыт реализации крупных международных проектов.
За реализацией проекта проследит Hill International.
Для консолидации управления строительством и контроля реализации проекта привлечена американская компания Hill International.
В ее задачи войдут:
координация проектирования контроль строительства соблюдение графика работ мониторинг качества реализации проекта.
По мнению организаторов, это позволит обеспечить соответствие проекта международным стандартам управления и строительства.
Когда откроется Almaty Superski.
По итогам заседания Олжас Бектенов поручил обеспечить строгий контроль сроков строительства, соблюдение стандартов безопасности и экологической ответственности.
В настоящее время на площадке уже начались строительные работы.
Согласно утвержденному графику, запуск горнолыжного курорта Almaty Superski запланирован на декабрь 2028 года.
Что это даст Алматы.
Проект Almaty Superski рассматривается как один из крупнейших туристических проектов Казахстана. Его реализация позволит раскрыть потенциал Алматинского горного кластера, увеличить туристический поток, создать новые рабочие места и стимулировать развитие сферы услуг, гостиничного бизнеса, транспорта и других смежных отраслей. Одной из ключевых задач проекта остается создание современной, доступной и безопасной инфраструктуры как для жителей Алматы, так и для туристов.