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Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.

Источник: Минэкономразвития Крыма

В рамках форума будет презентован инвестиционный потенциал республики и подписаны новые инвестиционные соглашения.

«Это ключевое экономическое событие года, которое задает вектор инвестиционного развития всей страны. Нас ждут четыре напряженных и плодотворных дня для презентации инвестиционного потенциала республики и подписания новых инвестиционных соглашений», — сказала она.

Она отметила, что большинство меморандумов, подписанных на ПМЭФ в прошлом году, уже прошли Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.

«Шесть из них утверждены к практической реализации и находятся на сопровождении Корпорации развития региона. Это доказывает, что наши договоренности переходят в реальные проекты, а не остаются на бумаге», — сообщила Ирина Кивико.

Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В числе участников также председатель Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.

Среди ключевых проектов, которые будут подписаны Крымом на ПМЭФ‑2026, основная доля приходится на сферу крупных развлекательно-парковых объектов, туризм и рекреацию, также представлены логистика и деловая инфраструктура, развитие малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева. Сумма предполагаемых проектов — более 170 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью.

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