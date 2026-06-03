Краснодар планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 60 млрд рублей

Делегация Краснодара начала работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году краевая столица подготовила рекордный пакет инвестиционных предложений, который значительно превышает показатели прошлых лет.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, в рамках форума запланировано подписание 11 соглашений в ключевых отраслях экономики. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 60 млрд рублей. Проекты охватывают сферы промышленности, логистики, сельского хозяйства и туризма.
Для сравнения, на ПМЭФ-2025 Краснодар заключил семь соглашений на общую сумму 17,4 млрд рублей. Таким образом, объем планируемых вложений в экономику города вырос почти в 3,5 раза.
«Крупный бизнес выбирает Краснодар — это говорит о многом. Уверен, за дни ПМЭФ интерес инвесторов к нашему городу только вырастет», — написал в своих соцсетях Евгений Наумов.
Помимо привлечения капитала, делегация Краснодара планирует изучить опыт других городов России в управлении городским хозяйством и внедрении инновационных практик.