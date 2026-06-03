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ВТБ направил 760 млн рублей на проекты восстановления объектов культурного наследия

Финансирование ведётся в рамках программы ДОМ.РФ.

Источник: Хабаровский край сегодня

ВТБ увеличил финансирование в рамках программы ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия. Банк профинансировал 5 проектов на общую сумму 760 млн рублей. Об этом заявил член правления банка Руслан Еременко на ПМЭФ-2026, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— ВТБ поддерживает культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство. Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны — классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026, — отметил Руслан Еременко.

Один из проектов — реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» в Санкт-Петербурге. Площадь объекта — 802 кв. м. В Костроме банк участвует в реконструкции исторического жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города. После завершения реставрации в здании разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один объект при поддержке ВТБ будет реконструирован в Иркутске.

Программа предусматривает льготное финансирование проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Средства могут направляться на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели — правообладатели объектов, включённых в государственный реестр объектов культурного наследия.