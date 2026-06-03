ЗВР Беларуси на 1 июня превысили 15 млрд долларов

«Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за май на 228,6 миллиона и на 1 июня 2026 года составили 15,038 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Нацбанке, сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам белорусского правительства.
Месяцем ранее финансовый регулятор сообщал в росте объема ЗВР, на 1 мая резервы составляли 15,267 миллиарда долларов.
Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко отмечал, что по итогам 2026 года резервы должны составить не менее 9,2 миллиарда долларов. Кроме того, он напоминал, что в нынешнем году стране предстоит погашение госдолга.