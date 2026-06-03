Делегация Ростовской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

«Ростовская область сегодня — это ядро всего южного макрорегиона. Здесь выгодно размещать производства: от промышленности и сельского хозяйства до строительства и цифровых технологий. Инвестиции в нашу область — это вложения в надежный регион с мощным логистическим потенциалом, развитыми компетенциями в различных сферах, хорошей научной базой и кадровыми возможностями», — отметил Юрий Слюсарь накануне форума.