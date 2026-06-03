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Делегация Ростовской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Петербургский международный экономический форум начал работу 3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Делегацию Ростовской области возглавляет губернатор Юрий Слюсарь.

Петербургский международный экономический форум начал работу 3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Делегацию Ростовской области возглавляет губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона примет участие в мероприятиях федеральных ведомств, в частности — планируется круглый стол с участием глав Минпромторга, Минтранса. Состоятся переговоры с представителями предприятий и организаций нефтегазового сектора, банковской сферы, дорожно-транспортной отрасли, телекоммуникационной и IT-сферы, агролизинга, а также деловых объединений и маркетплейсов.

Ростовская область представит участникам форума инвестиционные возможности региона. Планируется подписание соглашений в сферах жилищного строительства, дорожной инфраструктуры, цифровизации, связи, молодёжной политики, а также межрегионального соглашения с Омской областью с участием промышленного холдинга и Южного федерального университета.

«Ростовская область сегодня — это ядро всего южного макрорегиона. Здесь выгодно размещать производства: от промышленности и сельского хозяйства до строительства и цифровых технологий. Инвестиции в нашу область — это вложения в надежный регион с мощным логистическим потенциалом, развитыми компетенциями в различных сферах, хорошей научной базой и кадровыми возможностями», — отметил Юрий Слюсарь накануне форума.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в северной столице с участием представителей более 130 стран и территорий.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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