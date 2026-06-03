На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста

Также на стенде города представлен макет обновленного комплекса «Крестов», где планируется создать общественное пространство. Здесь также показан макет будущей трамвайной линии по маршруту «Славянка — железнодорожная станция Царское Село — Кампус СПбГУ — инновационный научно-технологический центр “Невская Дельта”.
В экспозиции Петербурга также модель контейнерного судна проекта «Римский Корсаков» и модели безэкипажных катеров «Бриз» и «Оркан». В основе этих катеров — российские двигатели и другие комплектующие.
В секторе промышленной автоматизации и роботизации гостей стенда встречает робот-ассистент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.