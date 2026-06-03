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На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Макеты ряда будущих проектов, в числе которых всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина», мост в составе Широтной магистрали скоростного движения, представлены на стенде Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Также на стенде города представлен макет обновленного комплекса «Крестов», где планируется создать общественное пространство. Здесь также показан макет будущей трамвайной линии по маршруту «Славянка — железнодорожная станция Царское Село — Кампус СПбГУ — инновационный научно-технологический центр “Невская Дельта”.

В экспозиции Петербурга также модель контейнерного судна проекта «Римский Корсаков» и модели безэкипажных катеров «Бриз» и «Оркан». В основе этих катеров — российские двигатели и другие комплектующие.

В секторе промышленной автоматизации и роботизации гостей стенда встречает робот-ассистент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.