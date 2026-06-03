Допустимые действия при досмотре на ЕГЭ объяснили нижегородцам

Юрист напомнил о конституционных гарантиях: статьи 22 и 23 Конституции РФ защищают неприкосновенность личности и частной жизни. Если права экзаменуемого нарушены, он или его законные представители могут обратиться с жалобой в прокуратуру либо к региональному уполномоченному по правам ребёнка.