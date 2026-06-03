Допустимые действия при досмотре на ЕГЭ объяснили нижегородцам

В период проведения ЕГЭ в Нижнем Новгороде активизировалось обсуждение правил досмотра школьников на экзаменах. Юрист Дмитрий Сальников в интервью порталу «Открытый Нижний» детально разъяснил правовые рамки, в которых должны действовать организаторы испытаний.
Эксперт подчеркнул, что полноценный досмотр — прерогатива исключительно полицейских. Такая процедура возможна лишь при соблюдении строгих условий: оформлении протокола и присутствии понятых.
Сотрудники охраны и члены экзаменационной комиссии не наделены правом проводить досмотр. В их компетенции — использовать металлодетекторы и вежливо предложить участнику добровольно сдать предмет, спровоцировавший срабатывание сигнала.
Юрист особо акцентировал внимание на том, что законодательство категорически запрещает любые формы физического воздействия на экзаменуемых или их имущество. Требования продемонстрировать содержимое карманов, снять элементы одежды или раскрыть сумку не имеют правовой основы и не должны предъявляться школьникам.
В 2026 году Рособрнадзор совместно с Минпросвещения формализовали эти ограничения в методических рекомендациях. По словам юриста, такая мера призвана минимизировать риски системных нарушений в ходе проведения экзаменов и обеспечить соблюдение прав учащихся.
Юрист напомнил о конституционных гарантиях: статьи 22 и 23 Конституции РФ защищают неприкосновенность личности и частной жизни. Если права экзаменуемого нарушены, он или его законные представители могут обратиться с жалобой в прокуратуру либо к региональному уполномоченному по правам ребёнка.
Общественное мнение по вопросу контроля на ЕГЭ расходится: одни граждане считают жёсткие меры необходимыми для обеспечения честности экзаменационного процесса, другие воспринимают их как избыточные.
Тем не менее правовые нормы чётко очерчивают допустимые границы: применение технических средств (например, металлодетекторов) разрешено, тогда как любое физическое вмешательство в личное пространство экзаменуемого — под запретом. Напомним, что двоих нижегородских школьников уже удалили с ЕГЭ 1 июня за нарушение правил.