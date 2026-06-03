«КАМАЗ» не будет платить дивиденды, так как не получил прибыль в 2025 году

Ожидается, что годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» утвердит данную рекомендацию. Ранее компания опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой чистый убыток группы составил 42,96 млрд рублей против прибыли годом ранее. Падение рынка грузовых автомобилей РФ на 49% и высокая долговая нагрузка не позволили автопроизводителю завершить год с положительным финансовым результатом.