«КАМАЗ» не будет платить дивиденды, так как не получил прибыль в 2025 году

Причиной для отказа от распределения прибыли названо отсутствие чистой прибыли у компании по результатам деятельности за 2025 год. Соответствующее обоснование будет предоставлено акционерам при подготовке к годовому собранию.
Решение совета директоров было принято единогласно (10 голосов «за», против и воздержавшихся нет). Таким образом, владельцы обыкновенных акций КАМАЗа не получат дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
Ожидается, что годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» утвердит данную рекомендацию. Ранее компания опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой чистый убыток группы составил 42,96 млрд рублей против прибыли годом ранее. Падение рынка грузовых автомобилей РФ на 49% и высокая долговая нагрузка не позволили автопроизводителю завершить год с положительным финансовым результатом.
Последний раз дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» выплачивались по итогам 2023 года (4,49 рубля на одну обыкновенную акцию). За 2024 год дивиденды также не объявлялись.