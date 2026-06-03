В Буинском районе Татарстана планируют построить парк ветрогенераторов

«Мы планируем в республике поставить ветрогенераторы. У нас есть районы, где дует нужный ветер. Правда, все они будут располагаться на землях продовольственного назначения, а они у нас всегда заняты. Поэтому сейчас подбираем участок и будем оформлять документы на аренду», — рассказал он.