В Буинском районе Татарстана планируют построить парк ветрогенераторов

Сейчас идет процесс подбора земельного участка. Об этом на полях ПМЭФ рассказал вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Мы планируем в республике поставить ветрогенераторы. У нас есть районы, где дует нужный ветер. Правда, все они будут располагаться на землях продовольственного назначения, а они у нас всегда заняты. Поэтому сейчас подбираем участок и будем оформлять документы на аренду», — рассказал он.
На ПМЭФ пройдет встреча с представителями компаний, планирующей возведение парка.