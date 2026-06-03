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В Буинском районе Татарстана планируют построить парк ветрогенераторов

Парк ветрогенераторов планируют построить в Буинском районе Татарстана.

Источник: ИА Татар-информ

Сейчас идет процесс подбора земельного участка. Об этом на полях ПМЭФ рассказал вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Мы планируем в республике поставить ветрогенераторы. У нас есть районы, где дует нужный ветер. Правда, все они будут располагаться на землях продовольственного назначения, а они у нас всегда заняты. Поэтому сейчас подбираем участок и будем оформлять документы на аренду», — рассказал он.

На ПМЭФ пройдет встреча с представителями компаний, планирующей возведение парка.