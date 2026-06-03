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Самые тонкие в мире часы за 40 млн рублей продают на ПМЭФ-26

Их ширина меньше двух сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

Самые тонкие в мире часы выставили на продажу на ПМЭФ-2026. Насчет рекорда утверждает сам производитель, передает с полей форума корреспондент «КП-Петербург». Внешне корпус действительно тончайший, напоминает сплющенную пластину. В нем есть два циферблата, один отвечает за минуты, другой, за секунды. Стоимость сравнима с элитной недвижимостью в Петроградском районе Петербурга.

— Продаем за 40 миллионов рублей, — уточнил «КП-Петербург» производитель необычных часов. — Их толщина составляет всего 1,65 миллиметра. Нравится?

— Любопытно, но пока не по карману, — скромно удаляемся от стенда мастерской.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» писала о самых оригинальных стендах ПМЭФ-26 (на одном из них даже есть трофейная «голова» Зеленского), а также выяснила, что еще из драгоценного продают на форуме.