Самые тонкие в мире часы за 40 млн рублей продают на ПМЭФ-26

Самые тонкие в мире часы выставили на продажу на ПМЭФ-2026. Насчет рекорда утверждает сам производитель, передает с полей форума корреспондент «КП-Петербург». Внешне корпус действительно тончайший, напоминает сплющенную пластину. В нем есть два циферблата, один отвечает за минуты, другой, за секунды. Стоимость сравнима с элитной недвижимостью в Петроградском районе Петербурга.