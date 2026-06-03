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Мадьяр предсказал возврат Европы к российским энергоносителям

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил, что после завершения украинского конфликта европейские государства снова начнут закупать российские энергоносители. Своим прогнозом он поделился в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«На мой взгляд, когда военные действия закончатся, Европа частично прибегнет к российским источникам энергии и отменит санкции, потому что на кону конкурентоспособность всей Европы», — приводит слова политика «Интерфакс».

Мадьяр и ранее заявлял, что намерен выстраивать с Россией прагматичные отношения. Кроме того, он последовательно выступает за скорейшее завершение боевых действий на Украине.

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