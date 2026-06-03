Мадьяр предсказал возврат Европы к российским энергоносителям

«На мой взгляд, когда военные действия закончатся, Европа частично прибегнет к российским источникам энергии и отменит санкции, потому что на кону конкурентоспособность всей Европы», — приводит слова политика «Интерфакс».
Мадьяр и ранее заявлял, что намерен выстраивать с Россией прагматичные отношения. Кроме того, он последовательно выступает за скорейшее завершение боевых действий на Украине.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше