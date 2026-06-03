Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства

«В 2025 году было заключено 341 новое соглашение, что на 60 соглашений больше, чем в 2024 году. Общий объем инвестиций составил 805 млрд рублей, из которых 660 млрд рублей, или 83% — это частные инвестиции. Всего на 1 мая 2026 года заключено 4,6 тысячи соглашений на 7,9 трлн рублей, успешно завершены 1083 из них», — отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.