Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства

Подведены итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2025 год. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития Российской Федерации.
Позиции в рейтинге формируются на основе трех критериев: динамика реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыт создания подобных проектов в предыдущие годы, а также работа органов власти и их вовлеченность в проекты ГЧП.
«В 2025 году было заключено 341 новое соглашение, что на 60 соглашений больше, чем в 2024 году. Общий объем инвестиций составил 805 млрд рублей, из которых 660 млрд рублей, или 83% — это частные инвестиции. Всего на 1 мая 2026 года заключено 4,6 тысячи соглашений на 7,9 трлн рублей, успешно завершены 1083 из них», — отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Основной объем соглашений в 2025 году пришелся на сферу ЖКХ — 389 млрд рублей (49%), транспортную сферу — 333 млрд рублей (41% от общего объема инвестиций в 2025 году) и социальную сферу — 74 млрд рублей (9%).
Третий год подряд лидерство в рейтинге сохраняет Москва, на втором месте — Пермский край, третья строчка у Хабаровского края, четвертая позиция досталась Самарской области. Замыкает пятерку лучших Нижегородская область.
«С начала 2026 года уже подписано 36 новых соглашений с общим объемом инвестиций порядка 21 млрд рублей, где 14,4 млрд — это внебюджетные инвестиции. Надеемся, что результаты рейтинга ГЧП будут стимулировать представителей органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления активнее проводить работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП для создания благоприятной городской среды и эффективного ведения бизнеса», — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Напомним, что Городецкий округ занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства в 2025 году.