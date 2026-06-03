Красноярское отделение Сбера и партнёры поздравили мам новорождённых ко Дню защиты детей

«Для нас каждая семья — часть большого будущего, которое мы строим вместе, а день защиты детей — это повод ещё раз сказать спасибо мамам, сделать для них приятные подарки и окружить заботой. Мы убеждены, что внимание и поддержка в первые месяцы материнства особенно важны. И конечно, наша компания продолжит поддерживать социальные инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды, ведь формирование условий для счастливого детства — это фундамент развития целого поколения и вклад в будущее всей страны», — отметил Александр Якубович, генеральный директор Группы компаний «СтройИнновация».