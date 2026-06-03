Столица представила на ПМЭФ деловое пространство «Эффективная Москва»

В его программе — индивидуальные консультации для предпринимателей с экспертами правительства Москвы по вопросам роста производительности, цифровизации и роботизации процессов. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, площадка ориентирована на участников форума, заинтересованных в качественно новом подходе к развитию бизнеса с применением бережливых технологий и современных цифровых инструментов. «Эксперты правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста, — продолжила Багреева. — По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики».
Также предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам цифровизации и роботизации, консультация охватывает все этапы — от первичной диагностики процессов до подбора конкретных решений. Эксперты рассматривают кейсы из обрабатывающей промышленности, включая пищевую, а также из логистики, строительства и туризма.
Посетителям пространства также представляют каталог решений для повышения эффективности рабочих процессов. В него включены универсальные и отраслевые инструменты бережливых технологий, позволяющие оптимизировать внутренние процессы, сокращать потери и ускорять работу без дополнительных инвестиций, а также более 100 готовых цифровых и роботизированных продуктов, адаптированных под конкретные отрасли: от коллаборативных роботов и систем машинного зрения до платформ производственного мониторинга.
Бережливые технологии — управленческая концепция, направленная на создание максимальной потребительской ценности при минимальном расходе ресурсов. Ее задача — исключить из процессов действия, требующие времени или затрат, но не добавляющие продукту полезных свойств.
Отдельный блок посвящен практикам повышения производительности, реализованным на московских предприятиях. Посетители могут ознакомиться с тем, как внедрение бережливых технологий способствует настройке бизнес-процессов, выявлению скрытых резервов, повышению эффективности сотрудников, ускорению выполнения задач и наращиванию производства.
Багреева также отметила, что Москва с 2022 года участвует в федеральном проекте "Производительность труда. За это время к проекту присоединились свыше 500 компаний, большинство из которых завершили внедрение бережливых технологий и продолжают масштабировать результаты, в том числе через цифровизацию и роботизацию.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня в центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Темой форума является «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия намечены более 150 сессий, которые будут объединены по тематическим направлениям. В их числе «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития», «Среда для жизни: новые технологии — новое качество», «Технологии, определяющие будущее» и другие.