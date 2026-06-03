Синелобов представил опыт привлечения инвесторов к нижегородским ИТ-проектам на форуме в Санкт-Петербурге

«Участники акселератора провели переговоры более чем с 30 крупными предприятиями и корпорациями, включая зарубежные. На этом мы не останавливаемся — сейчас работа с нашими ИТ-компаниями продолжается в рамках постакселерационного сопровождения. Несколько участников программы уже заключили контракты на внедрение, а другие ведут активные переговоры с двумя и более сторонами в части пилотирования, получения инвестиций и приоритетного тестирования их решений непосредственно в контуре заказчика. Планируется завершить переговоры и определить ключевой трек для каждого участника до конца этого года», — рассказал Александр Синелобов.