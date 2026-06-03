Синелобов представил опыт привлечения инвесторов к нижегородским ИТ-проектам на форуме в Санкт-Петербурге

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил опыт привлечения инвесторов к ИТ-проектам региона, а также нижегородские ИИ-проекты на III Международном форуме «ИИ — будущее сегодня» (18+) в Санкт-Петербурге. Форум прошел 2 июня «на полях» 29-го Петербургского международного экономического форума (18+) при поддержке Фонда Росконгресс.
Александр Синелобов принял участие в сессии «Инвестиции в ИИ — ключевой фактор взрывного роста российской экономики». В ходе нее обсуждались вопросы инвестиционной поддержки отечественной ИИ-отрасли и место России в числе мировых технологических лидеров.
Глава нижегородского Минцифры рассказал участникам сессии об опыте региона в привлечении инвесторов. Он представил акселерационную программу «Горький. Акселератор», в рамках которой 15 нижегородских ИТ-компаний работали над поиском и установлением контактов с потенциальными заказчиками, индустриальными партнерами и инвестиционными фондами.
«Участники акселератора провели переговоры более чем с 30 крупными предприятиями и корпорациями, включая зарубежные. На этом мы не останавливаемся — сейчас работа с нашими ИТ-компаниями продолжается в рамках постакселерационного сопровождения. Несколько участников программы уже заключили контракты на внедрение, а другие ведут активные переговоры с двумя и более сторонами в части пилотирования, получения инвестиций и приоритетного тестирования их решений непосредственно в контуре заказчика. Планируется завершить переговоры и определить ключевой трек для каждого участника до конца этого года», — рассказал Александр Синелобов.
Министр подчеркнул, что регион уделяет особое внимание формированию ИТ-экосистемы, включающей в себя качественную подготовку ИТ-специалистов и комплекс мер поддержки ИТ-бизнеса. Некоторые из этих инструментов уникальные. В 2025 году нижегородские меры поддержки ИТ-сферы повторно были признаны самыми эффективными в стране (по данным рейтинга российского объединения разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ»). Это результат тесного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Нижегородской области с региональным ИТ-сообществом.
Помимо сессии об инвестициях, Александр Синелобов участвовал в обсуждении на тему «ИИ в госуправлении: от экспериментов к системной трансформации», где речь шла о применении нейросетей в публичном секторе и практических кейсах внедрения ИИ в регионах.
Сейчас Нижегородская область находится на третьем месте в России по количеству размещенных ИИ-проектов на платформе «Цифровой регион» — их 24. Эти решения прошли модерацию, которая подтверждает реальную пользу от внедрения. Они готовы к тиражированию в другие субъекты страны.
Министр рассказал участникам сессии о нижегородском подходе к работе с данными, состоящем из нескольких этапов. В первую очередь, в регионе было устранено «цифровое неравенство», при котором у каждого муниципалитета или ведомства были свои, несовместимые системы. Была произведена их замена на единые платформенные решения для оцифровки ключевых процессов госуправления и консолидированного сбора данных из разных источников.
Затем была построена модель управления регионом на основе полученных больших данных. Технически это реализовано в виде управленческих дашбордов, которые составляют ядро «Ситуационного центра губернатора» и «Ситуационного центра глав муниципалитетов». С их помощью руководители любого уровня видят не разрозненные отчеты, а целостную актуальную картину по всем отраслям в режиме реального времени.
Последним этапом системной цифровой трансформации в госуправлении Нижегородской области стали разработка и внедрение ИИ.
«Накопленные и структурированные данные стали мощной базой, используемой для обучения нейросетей. Мы формируем целевые задачи для разработчиков, предоставляем им качественные дата-сеты, и создаем решения, которые не просто констатируют факт, а прогнозируют события — будь то необходимость ремонта дороги до появления ямы или оптимизация маршрута общественного транспорта на основе прогноза пассажиропотока», — подчеркнул Александр Синелобов.
Напомним, что развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта — одна из задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроект реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.