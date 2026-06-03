В Челябинске за 795 млн продают ТРК «Урал», ранее принадлежавший Юревичу

ООО «УМ “Школьник”» создано в 1999 году, в собственности компании находится торгово-развлекательный комплекс «Урал» общей торговой площадью порядка 10 тыс. квадратных метров. В настоящее время основная деятельность компании — управление и предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных в ТРК «Урал».