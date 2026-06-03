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В Челябинске за 795 млн продают ТРК «Урал», ранее принадлежавший Юревичу

Стартовая цена — 794 млн 757 тыс. рублей.

В Челябинске почти 795 млн продают ТРК «Урал», ранее принадлежавший Михаилу Юревичу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ПСБ 3 июня начал прием заявок на участие в аукционе по продаже 100% уставного капитала ООО «Универсальный магазин “Школьник”», которое является собственником торгово-развлекательного комплекса «Урал».

Стартовая цена — 794 млн 757 тыс. рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости.

ООО «УМ “Школьник”» создано в 1999 году, в собственности компании находится торгово-развлекательный комплекс «Урал» общей торговой площадью порядка 10 тыс. квадратных метров. В настоящее время основная деятельность компании — управление и предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных в ТРК «Урал».