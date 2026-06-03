Из Красноярска запустили прямые рейсы во вьетнамский Дананг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 июня международный аэропорт Красноярск обслужил первый рейс в Дананг (Вьетнам). Новое направление открыла авиакомпания VietJet Air.
Полеты будут выполняться один раз в 10 дней на воздушных судах Airbus A330−300, оборудованных в том числе салоном бизнес-класса.
Дананг — крупный курортный город центрального Вьетнама, известный пляжами, современной инфраструктурой и близостью к популярным туристическим локациям. Сезон комфортного отдыха здесь длится с мая по август, когда устанавливается теплая и сухая погода.
С открытием нового маршрута у пассажиров из Красноярска появилось третье прямое направление во Вьетнам — оно дополнило рейсы в Нячанг и на остров Фукуок, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
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