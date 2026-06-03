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Кредитование бизнеса увеличится во втором полугодии 2026 года

Об этом на ПМЭФ заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Источник: Время

По итогам первого квартала 2026 года корпоративный кредитный портфель Сбера по международному стандарту финансовой отчётности (МСФО) вырос на 2,3%. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли опережающее авансирование госконтрактов и сохранение высокой ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Оживление спроса на кредиты во втором полугодии аналитики связывают с дальнейшим снижением ключевой ставки и постепенным восстановлением деловой активности, которая в первом квартале снизилась на 0,2% год к году.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы фиксируем классическую картину первого квартала: сезонная пауза на фоне жёсткой монетарной политики. Однако по мере смягчения ДКП и восстановления деловой активности мы ожидаем перелома тренда уже во втором полугодии. Ориентир — 10−12% прироста корпоративного портфеля по итогам 2026 года — остаётся абсолютно достижимым. Мы продолжим внимательно следить за инвестиционным и потребительским спросом. По итогам второго квартала дополнительно оценим рыночную динамику и при необходимости уточним прогноз».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ. (16+).