Налоговики Башкортостана требуют признать банкротом «Волгабас»

Заявление о признании банкротом ООО «Волгабас» поступило в арбитражный суд Волгоградской области. Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан требует признать несостоятельным расположенное в городе Волжский Волгоградской области предприятие, где производят автобусы.
Поводом для подачи заявления стали долги «Волгабаса». Сумма задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 72 072 490,56 ₽, в т.ч.: налог — 69 752 878,79 ₽, пеня — 2 319 611,77 ₽
Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 18 июня 2026 года, добавили в пресс-службе арбитража.