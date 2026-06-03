Налоговики Башкортостана требуют признать банкротом «Волгабас»

Заявление о признании банкротом ООО «Волгабас» поступило в арбитражный суд Волгоградской области. Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан требует признать несостоятельным расположенное в городе Волжский Волгоградской области предприятие, где производят автобусы.