Нижегородка пожаловалась Екатерине Мизулиной на ЕГЭ по химии

Выпускники по всей России массово жалуются на неожиданно сложный ЕГЭ по химии, прошедший 1 июня: многие столкнулись с принципиально новыми типами заданий, из‑за чего даже отличники рискуют отправиться на пересдачу. Об этом сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, в соцсетях.
Особое возмущение вызвала задача № 33 — школьники утверждают, что никогда не встречали подобных упражнений ни в школе, ни на подготовительных курсах, ни на сайте ФИПИ.
Ученица из Балашихи рассказала, что после экзамена её одноклассники были в состоянии шока: многие плакали и находились на грани истерики. Аналогичные эмоции отмечали и другие: очевидцы видели заплаканных выпускников, выходящих из школ. В соцсетях десятки комментариев сводятся к одному — неизбежной пересдаче, несмотря на высокие результаты пробных тестов.
В комментариях к записи выпускница из Нижегородской области обратилась напрямую к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой разобраться в ситуации: по её словам, несколько баллов за незнакомое задание могут оказаться решающими для итогового результата.
При этом мнения разделились: часть школьников считает, что экзамен в целом был посильным. Некоторые отмечают, что задача № 33 хоть и оказалась нового типа, но решалась несложно, а по‑настоящему трудной стала задача № 34, на которую у многих ушло до полутора часов.
Ранее допустимые действия при досмотре на ЕГЭ объяснили нижегородцам.