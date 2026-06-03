Нижегородка пожаловалась Екатерине Мизулиной на ЕГЭ по химии

Ученица из Балашихи рассказала, что после экзамена её одноклассники были в состоянии шока: многие плакали и находились на грани истерики. Аналогичные эмоции отмечали и другие: очевидцы видели заплаканных выпускников, выходящих из школ. В соцсетях десятки комментариев сводятся к одному — неизбежной пересдаче, несмотря на высокие результаты пробных тестов.