Пенсии выплатят раньше: в Волгограде назвали даты

Жители Волгоградской области, которые обычно получают пенсию на банковские счета с 12 по 14 число, в июне получат выплаты раньше. Изменения связаны с праздничным графиком ко Дню России, — сообщили в региональном отделении СФР.
Выплаты перенесены из-за нерабочего праздничного дня 12 июня. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому часть средств поступит не позднее 11 июня. Ранее начисления могут получить и те, кому вместе с пенсией приходят социальные выплаты.
Ранее был назван размер пенсии, необходимой для волгоградцев.
В Социальном фонде России напомнили, что изменения затрагивают как банковские переводы, так и почтовую доставку. В большинстве регионов выплаты, которые должны были прийти 12 июня, также доставят досрочно.