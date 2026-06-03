Пенсии выплатят раньше: в Волгограде назвали даты

Выплаты перенесены из-за нерабочего праздничного дня 12 июня. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому часть средств поступит не позднее 11 июня. Ранее начисления могут получить и те, кому вместе с пенсией приходят социальные выплаты.