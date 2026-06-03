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Пенсии выплатят раньше: в Волгограде назвали даты

Изменения в графике связаны с предстоящим праздником в июне.

Жители Волгоградской области, которые обычно получают пенсию на банковские счета с 12 по 14 число, в июне получат выплаты раньше. Изменения связаны с праздничным графиком ко Дню России, — сообщили в региональном отделении СФР.

Выплаты перенесены из-за нерабочего праздничного дня 12 июня. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому часть средств поступит не позднее 11 июня. Ранее начисления могут получить и те, кому вместе с пенсией приходят социальные выплаты.

Ранее был назван размер пенсии, необходимой для волгоградцев.

В Социальном фонде России напомнили, что изменения затрагивают как банковские переводы, так и почтовую доставку. В большинстве регионов выплаты, которые должны были прийти 12 июня, также доставят досрочно.