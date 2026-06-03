Wildberries запустил покупки в кредит в Беларуси

В Беларуси на популярном российском маркетплейсе Wildberries стали доступны покупки в кредит, пишет myfin.by.
Маркетплейс стал продавать товары в кредит белорусам по партнерской программе с Банком Дабрабыт. При оформлении покупки есть возможность выбрать варианты оплаты товара — «в кредит». Такие условия доступны при оформлении заказа на сумму от 50 до 15 тысяч белорусских рублей.
— Срок кредитования варьируется от 13 до 60 месяцев. Покупатель самостоятельно может выбрать наиболее комфортный для себя срок выплат, — прокомментировал глава финтеха Wildberries Георгий Горшков.
В компании уточнили, что для оформления кредита пользователь маркетплейса должен быть авторизован через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). К слову, если товар не подойдет, у покупателя все также будет оставаться возможность отказаться от него как обычно, тогда обязательства по кредитному договору будут пересчитаны или закрыты.
Напомним, ранее МАРТ приняло решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов. А недавно МАРТ начало проверку Wildberries в Беларуси.
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