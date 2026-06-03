Wildberries запустил покупки в кредит в Беларуси

В компании уточнили, что для оформления кредита пользователь маркетплейса должен быть авторизован через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). К слову, если товар не подойдет, у покупателя все также будет оставаться возможность отказаться от него как обычно, тогда обязательства по кредитному договору будут пересчитаны или закрыты.