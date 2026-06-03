Суд признал банкротом магнитогорского девелопера Олега Лакницкого

«Трест Магнитострой» занимался достройкой челябинского ЖК «Академ Риверсайд» после того, как о несостоятельности заявил его изначальный застройщик, обанкротившаяся компания «Гринфлайт». В рамках банкротного производства убытки «Гринфлайта» в размере 20,8 млн рублей взыскал с Олега Лакницкого конкурсный управляющий.