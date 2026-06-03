Суд признал банкротом магнитогорского девелопера Олега Лакницкого

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом Олега Лакницкого, генерального директора компании «Трест Магнитострой», известного в Челябинской области застройщика. Заявление о несостоятельности из-за долга в 77,3 млн рублей Лакницкий подавал в апреле.
— В отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина — по 3 декабря 2026 года. Финансовым управляющим Лакницкого Олега Владимировича утвержден Быков Константин Сергеевич, член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Южный Урал”», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда.
«Трест Магнитострой» занимался достройкой челябинского ЖК «Академ Риверсайд» после того, как о несостоятельности заявил его изначальный застройщик, обанкротившаяся компания «Гринфлайт». В рамках банкротного производства убытки «Гринфлайта» в размере 20,8 млн рублей взыскал с Олега Лакницкого конкурсный управляющий.