Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал банкротом магнитогорского девелопера Олега Лакницкого

В течение полугода продлится реализация его личного имущества.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом Олега Лакницкого, генерального директора компании «Трест Магнитострой», известного в Челябинской области застройщика. Заявление о несостоятельности из-за долга в 77,3 млн рублей Лакницкий подавал в апреле.

— В отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина — по 3 декабря 2026 года. Финансовым управляющим Лакницкого Олега Владимировича утвержден Быков Константин Сергеевич, член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Южный Урал”», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

«Трест Магнитострой» занимался достройкой челябинского ЖК «Академ Риверсайд» после того, как о несостоятельности заявил его изначальный застройщик, обанкротившаяся компания «Гринфлайт». В рамках банкротного производства убытки «Гринфлайта» в размере 20,8 млн рублей взыскал с Олега Лакницкого конкурсный управляющий.