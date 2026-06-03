В 2026 году рынок розничного кредитования достигнет 13,3 трлн рублей

— Годом ранее разрыв между приростом портфелей кредитов и пассивов был куда ощутимее — 3% против 15%. Несмотря на то, что ставки по кредитам еще не достигли более комфортного уровня для населения, мы видим стабильное восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, то в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти в паритет, — добавил он.