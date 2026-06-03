Дмитрий Пьянов: До конца года доллар задержится на уровне около 80 рублей

Комментируя тезис первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского о «безволии государства» в борьбе с укреплением рубля, Пьянов не согласился с такой оценкой. «Видим ли мы бездействие государства? Мое личное мнение — это бездействие и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка будет влиять на большее количество отраслей, чем рубль», — заявил он.