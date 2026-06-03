Более 830 вакансий открыты в аграрной отрасли Нижегородской области

Для привлечения молодых специалистов в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Выпускники, пришедшие работать в сельхозорганизации и фермерские хозяйства, могут получить единовременные выплаты до 500 тысяч рублей. Альтернативой является целевая выплата на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей при условии работы в отрасли не менее пяти лет.