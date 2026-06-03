Российские предприятия способны выпускать 15 тысяч FPV-дронов в день

Говоря о технологическом суверенитете, Мантуров указал на риски зависимости от западного оборудования, которое может отключаться дистанционно. «Поэтому в первую очередь нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. А если и использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами, доказавшими свою надежность как партнеров», — подчеркнул он.