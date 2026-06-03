Российские предприятия способны выпускать 15 тысяч FPV-дронов в день

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Он отметил, что в 2023 году аналогичное количество беспилотников производилось за месяц.
Говоря о технологическом суверенитете, Мантуров указал на риски зависимости от западного оборудования, которое может отключаться дистанционно. «Поэтому в первую очередь нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. А если и использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами, доказавшими свою надежность как партнеров», — подчеркнул он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.Читать дальше