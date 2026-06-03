Представитель США рассказал о разрешении от Трампа посетить ПМЭФ

Мимс Кук рассказал о своей любви к России и причине визита.
Глава комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший заявил о том, что глава государства лично позволил ему представлять американскую сторону на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос РБК.
«Я был приглашен приехать сюда, на этот экономический форум. И президент, и Госдепартамент позволили мне приехать», — сказал он.
Также Кук-младший счел, что связующим звеном между Россией и США в культурной сфере может стать христианская вера. «Культурный обмен через Святой дух, если честно. Думаю, церковь — это хороший путь вновь сблизить народы, что очень нужно миру сегодня», — ответил он на вопрос о том, в каких сферах возможно культурное сотрудничество между Россией и США.
Кроме того, представитель США рассказал на мероприятии о проекте реконструкции оригинального здания Пенсильванского вокзала Нью-Йорка на месте текущего под эгидой администрации Трампа. «Ричард Кэмерон, один из великих американских архитекторов и мой старый друг, переделал это [пространство] так, что оригинальное здание поставлено на свое место и охватывает целый квартал, включая это современное здание, Мэдисон-сквер-гарден обрамляется, накрывается стеклянным куполом», — пояснил Кук-младший.
Накануне он выступил с речью на «Ленфильме». В киностудии в рамках культурной программы ПМЭФ состоялся показ российских и американских анимационных фильмов инклюзивного киноклуба «(Не) такой как все» под названием «Гуманитарный мост». «Это мероприятие напоминает нам, что даже в сложные времена культура остается мостом, который соединяет нас, несмотря на различие языков и другие культурные преграды», — заявил тогда Кук-младший, добавив, что чувствует себя в России «как дома».
22 мая стало известно, что официальный представитель США впервые за несколько лет посетит ПМЭФ, Кук-младший сам объявил об этом.
На ПМЭФ ожидается присутствие и других представителей США, среди них зампредседателя консалтинговой компании KingsRock Advisors Боб Форесман, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Кроме того, ожидаются гости из нескольких европейских стран.
Петербургский международный экономический форум проходит 3−6 июня. Его главный слоган — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».