Представитель США рассказал о разрешении от Трампа посетить ПМЭФ

Накануне он выступил с речью на «Ленфильме». В киностудии в рамках культурной программы ПМЭФ состоялся показ российских и американских анимационных фильмов инклюзивного киноклуба «(Не) такой как все» под названием «Гуманитарный мост». «Это мероприятие напоминает нам, что даже в сложные времена культура остается мостом, который соединяет нас, несмотря на различие языков и другие культурные преграды», — заявил тогда Кук-младший, добавив, что чувствует себя в России «как дома».