КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Программа «Рассвет» позволит закрыть территорию над Евразией при меньшем количестве спутников, чем у Илона Маска.
Об этом ТГ-каналу «Донбасс решает» рассказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Мы приступили уже к первой партии этих спутников и сейчас продолжим. Переходим к более высокому уровню конфронтации с “западным блоком”, поняв, что любые возможности урегулирования за столом переговоров оказались просто “обманкой”, как и Минские соглашения», — уточнил он. Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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