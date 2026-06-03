Спутниковая группировка «Рассвет» будет развёрнута Россией

«Мы приступили уже к первой партии этих спутников и сейчас продолжим. Переходим к более высокому уровню конфронтации с “западным блоком”, поняв, что любые возможности урегулирования за столом переговоров оказались просто “обманкой”, как и Минские соглашения», — уточнил он. Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка.