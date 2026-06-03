Владимир Сальдо в Санкт-Петербурге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Участвую в XXIX Петербургском международном экономическом форуме во главе делегации Херсонской области»/
ПМЭФ — одно из главных событий деловой сферы страны, где обсуждаются вопросы развития экономики, промышленности, инфраструктуры, инвестиций и межрегионального сотрудничества.
Впереди насыщенный график: переговоры с представителями федеральных органов власти, бизнесом и регионами-партнерами. Планируем подписание ряда соглашений. Основное внимание уделим привлечению инвестиций, развитию промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Атмосфера на форуме рабочая и насыщенная. Видно, что интерес к историческим регионам крайне высокий. Наша задача — использовать каждую встречу с пользой для Херсонщины.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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