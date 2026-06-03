Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В меню для гостей ПМЭФ нашли блюдо за 20 миллиардов рублей

Организаторы форума из Краснодарского края креативно подошли к составлению меню. За эту сумму гость не только получит угощение, но и станет владельцем завода по производству глютена.

В ресторане «Кубань», который обслуживает гостей Петербургского международного экономического форума, обнаружили позицию в меню с невероятной ценой — 20 миллиардов рублей. Как выяснилось, это не опечатка, а оригинальная маркетинговая идея представителей Краснодарского края.

За указанную сумму посетителю предлагают не просто отведать ребро молодого бычка, а приобрести целый завод по производству пшеничного глютена. Таким образом, блюдо подаётся вместе с инвестиционным предложением. Ещё один пункт меню — освоение территории косы Долгой за 200 миллиардов рублей. Отметить успешную сделку можно вином «Усадьбы Дивноморское» стоимостью 10 тысяч рублей за бутылку.

Этот необычный подход органично вписывается в концепцию ПМЭФ, где традиционно заключаются крупные контракты на миллиарды рублей.