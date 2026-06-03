В меню для гостей ПМЭФ нашли блюдо за 20 миллиардов рублей

В ресторане «Кубань», который обслуживает гостей Петербургского международного экономического форума, обнаружили позицию в меню с невероятной ценой — 20 миллиардов рублей. Как выяснилось, это не опечатка, а оригинальная маркетинговая идея представителей Краснодарского края.
За указанную сумму посетителю предлагают не просто отведать ребро молодого бычка, а приобрести целый завод по производству пшеничного глютена. Таким образом, блюдо подаётся вместе с инвестиционным предложением. Ещё один пункт меню — освоение территории косы Долгой за 200 миллиардов рублей. Отметить успешную сделку можно вином «Усадьбы Дивноморское» стоимостью 10 тысяч рублей за бутылку.
Этот необычный подход органично вписывается в концепцию ПМЭФ, где традиционно заключаются крупные контракты на миллиарды рублей.