Тестовый маршрут доставки грузов дронами запустили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали испытания нового маршрута аэродоставки малогабаритных грузов. Уже с 3 июня беспилотные летательные аппараты начали выполнять тестовые рейсы между улицами Костина и Геологов. Проверка прошла в рамках действующего в регионе Экспериментального правового режима, который позволяет испытывать современные беспилотные технологии в реальных городских условиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.