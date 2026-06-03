Infodefensa: у европейских компаний есть проблемы с разработкой гиперзвуковых систем

Испытания гиперзвуковых самолетов за пределами Европы означают «выставление разработок и материалов, из которых они изготовлены, на всеобщее обозрение» — раскрытие их конструкции и внешних компонентов иностранным спецслужбам. Учитывая растущую глобальную конкуренцию в области технологического развития и попытки ЕС добиться стратегической автономии в военно-промышленной сфере, это влечет за собой серьезные риски, считает издание.