Infodefensa: у европейских компаний есть проблемы с разработкой гиперзвуковых систем

Об этом на круглом столе в Мадриде (La Fundacion Circulo) рассказали представители компаний, участвующих в европейских гиперзвуковых программах. В нем приняли участие представители Sener, Airbus Defence and Space, MBDA, SMS и INTA (Национальный научно-технический аэрокосмический институт), уточняет испанский портал Infodefensa.
Участники мероприятия считают, что у европейских компаний есть технологическая экспертиза и возможности цифрового проектирования, необходимые для создания сложных систем, таких как гиперзвуковое оружие и гиперзвуковые самолеты (ГЗЛА). Но, например, за виртуальным моделированием полета прототипов гиперзвуковых аппаратов должны последовать испытания в реальных условиях.
Основное внимание, согласно Infodefensa, уделяется аэродинамическим трубам, специализированным лабораториям и испытательным полигонам, где можно было бы протестировать и подтвердить эксплуатационные характеристики прототипов ГЗЛА, разрабатываемых в Европе, с учетом всех тепловых и аэродинамических условий.
Испытания гиперзвуковых самолетов за пределами Европы означают «выставление разработок и материалов, из которых они изготовлены, на всеобщее обозрение» — раскрытие их конструкции и внешних компонентов иностранным спецслужбам. Учитывая растущую глобальную конкуренцию в области технологического развития и попытки ЕС добиться стратегической автономии в военно-промышленной сфере, это влечет за собой серьезные риски, считает издание.
Они посетовали, что попытки добиться финансирования на испытания и необходимое оборудование сталкиваются со множеством бюрократических проволочек, что значительно замедляет процесс.