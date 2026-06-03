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Infodefensa: у европейских компаний есть проблемы с разработкой гиперзвуковых систем

Несмотря на усилия по ускорению разработки собственных сложных гиперзвуковых систем, Европа не может преодолеть ряд проблем.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом на круглом столе в Мадриде (La Fundacion Circulo) рассказали представители компаний, участвующих в европейских гиперзвуковых программах. В нем приняли участие представители Sener, Airbus Defence and Space, MBDA, SMS и INTA (Национальный научно-технический аэрокосмический институт), уточняет испанский портал Infodefensa.

Участники мероприятия считают, что у европейских компаний есть технологическая экспертиза и возможности цифрового проектирования, необходимые для создания сложных систем, таких как гиперзвуковое оружие и гиперзвуковые самолеты (ГЗЛА). Но, например, за виртуальным моделированием полета прототипов гиперзвуковых аппаратов должны последовать испытания в реальных условиях.

А в Европе нет инфраструктуры для проведения таких испытаний, подчеркивает Infodefensa. Поэтому у европейских разработчиков возникают определенные «ограничения», а ЕС становится зависимым от третьих стран, обладающих подобной инфраструктурой.

Основное внимание, согласно Infodefensa, уделяется аэродинамическим трубам, специализированным лабораториям и испытательным полигонам, где можно было бы протестировать и подтвердить эксплуатационные характеристики прототипов ГЗЛА, разрабатываемых в Европе, с учетом всех тепловых и аэродинамических условий.

Более того, разработчики отметили ограничения стратегического характера.

Испытания гиперзвуковых самолетов за пределами Европы означают «выставление разработок и материалов, из которых они изготовлены, на всеобщее обозрение» — раскрытие их конструкции и внешних компонентов иностранным спецслужбам. Учитывая растущую глобальную конкуренцию в области технологического развития и попытки ЕС добиться стратегической автономии в военно-промышленной сфере, это влечет за собой серьезные риски, считает издание.

Участники дискуссии также отметили высокую стоимость таких испытаний.

Они посетовали, что попытки добиться финансирования на испытания и необходимое оборудование сталкиваются со множеством бюрократических проволочек, что значительно замедляет процесс.