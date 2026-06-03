В Пермский край завезли около 3 тысяч тонн свежих томатов из регионов России

Каждая поступившей на территорию Пермского края партия продукции сопровождалась карантинным сертификатом. Их оформили в регионе отправления. Сертификат удостоверяет соответствие партии подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям. Его выдают федеральные органы исполнительной власти. На них возложен надзор за продукцией при перемещении по территории страны.