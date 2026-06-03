Правительство Беларуси приняло документ о регистрации криптобанков

В апреле этого года председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что все решения, которые касаются регистрации криптобанков, на уровне Нацбанка и Секретариата Набсовета ПВТ должны быть приняты до 2 июля. То есть, в июле можно будет подавать заявки на регистрацию.