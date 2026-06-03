Правительство Беларуси приняло документ о регистрации криптобанков

Руководитель правительства дополнил этим документом Единый перечень административных процедур. Предусматривается включение криптобанков в соответствующий реестр, его корректировка и исключение из этого реестра.
Как отметили в правительстве, новое постановление будет способствовать развитию криптосферы в Республике Беларусь.
Ранее сообщалось, что в январе этого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который позволит создавать в стране криптобанки. Это будут акционерные общества, имеющие право совмещать использование цифровых знаков (токенов) с банковскими операциями, платежами и другими финансовыми операциями.
В том числе планируется, что криптобанки будут выпускать платежные карточки к счетам в криптовалюте для физлиц. Ими можно будет расплачиваться в обычных магазинах. При этом криптовалюта будет конвертироваться в белорусские рубли.
Для допуска на рынок криптобанку необходимо будет иметь статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). Первый замначальника секретариата Набсовета ПВТ Дмитрий Калечиц не так давно сообщал журналистам, что созданием криптобанков в Беларуси уже заинтересовались представители как стран Азии, так и Европы.
В апреле этого года председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что все решения, которые касаются регистрации криптобанков, на уровне Нацбанка и Секретариата Набсовета ПВТ должны быть приняты до 2 июля. То есть, в июле можно будет подавать заявки на регистрацию.