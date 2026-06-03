Глеб Никитин обсудил с главой Минэнерго России развитие энергосистемы региона

Во время встречи стороны проанализировали текущий режим работы энергосистемы и баланс мощностей. По словам губернатора, Нижегородская область продолжает привлекать крупных инвесторов и остается одной из наиболее привлекательных площадок для развития промышленности и бизнеса. В связи с этим нагрузка на энергетическую инфраструктуру будет только расти.